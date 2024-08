Basket

SEVESO – Al Pala Prealpi di Seveso nel tardo pomeriggio di sabato la sgambata amichevole fra Acqua San Bernardo Cantù (serie A2) e l’Az Robur Saronno (nei promosso in serie B Nazionale). Un primo test, che non ha deluso i tanti tifosi andati a curiosare nel bel impianto sportivo della cittadina brianzola.

E’ finita come da previsioni, con il “successo” (informale, considerato che nessuno ha tenuto ufficialmente il punteggio) dei canturini per 95-76.

Nel pubblico, a tifare per i roburini, anche Renato Biffi, tecnico che aveva traghettato i saronnesi in B Nazionale ma che in questa stagione ha dovuto dare forfait per motivi di lavoro. Un Saronno che sta ora trovando l’amalgama fra i riconfermati ed i nuovi innesti, e che ha dato vita ad una prova senz’altro confortante in prospettiva futura.

(foto: alcune fasi della sgambata)

24082024