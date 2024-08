Calcio

SARONNO – Il fischio d’inizio dell’amichevole del Fbc Saronno (Eccellenza) con il Seregno (Promozione) , che si disputerà allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi è previsto alle 17.30 di oggi, biglietto di ingresso con posto unico a 7 euro e, ci sarà, inoltre, un punto di ristoro con salamelle, patatine e tanto altro.

https://www.diyticket.it/…/amichevole-fbc-saronno-vs… Per assistenza e supporto all’acquisto dei biglietti il nostro callcenter è attivo sia tramite chiamata sia via whatsapp al numero 060406. È possibile, inoltre, l’acquisto dei biglietti online tramite link

I biancocelesti di mister Marco Varaldi tornerano quindi in campo lunedì mattina alle 11 per l’amichevole di Chiavari, in Liguaria, contro i locali dell’Emtella (serie C). Si tratterà dell’ultimo match di pre-season, in vista dell’unizio ufficiale dell’annata con la Coppa Italia, domenica 1 settembre a Castello Calepio nella Bergamasca contro la formazione locale.

(foto Andrea Elli: mister Marco Varaldi indica la via al Fbc Saronno)

