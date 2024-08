Calcio

LAZZATE – Ultimi arrivi all’Ardor Lazzate in vista della stagione in Eccellenza, che è ormai ai nastri di partenza. I giallo blù tornando a candidarsi come una delle squadre da battere del girone, e che puntano alle zone alte della graduatoria.

Luigi Castelli è un nuovo giocatore dell’Ardor Lazzate. Portiere classe 2003, si forma tra le giovanili della Varesina fino ad approdare in Prima Squadra e vincere il campionato di Eccellenza nel 2022 per poi accasarsi alla Sestese.

Ora inizia il percorso in Gialloblù.

Riguardo ai giovani, Edoardo Grandi giocherà nell’Ardor Lazzate. Nato nel 2005, difensore, Edoardo proviene dal Como con cui nella scorsa stagione si è messo in mostra nel campionato Primavera 2.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: Luigi Castelli, uuovo portiere dell’Ardor Lazzate in Eccellenza)

24082024