Città

SARONNO – E’ Mauro Rotondi esponente del Pd il protagonista di oggi di “come va Saronno?” l’iniziativa de ilSaronno che chiede a tutti gli esponenti politici, dai consiglieri ai segretari di partito ai militanti, senza dimenticare i cittadini di fare il punto della situazione in città su com’è andato l’anno e cosa si aspettano a settembre.

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2024 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Un plauso per più di due cose: la riqualificazione del Quartiere Matteotti con la nuova piazza e tutte le strutture, l’iniziativa su Diabete e obesità con l’inserimento della Città nel Programma internazionale Cities Changhing Diabetes a cui ho avuto il piacere di interessarmi con l’Assessore allo Sport e Fand Diabetici Saronno. E poi il miglioramento costante dei Servi sociali all’interno del Piano di Zona coi Comuni limitrofi in cui Saronno è capofila. Tutte le marginalità e i disagi sono considerati senza esclusione, il nostro Assessore del PD Ilaria Pagani sta facendo un ottimo lavoro. Cito anche la Piscina, ne abbiamo due coperte adesso: ora è possibile nuotare liberamente e svolgere corsi di nuoto e sport acquatici tutti i giorni dalle 7 alle 22, non è da poco. Da ultimo cito la vicenda del Centro Diurno Disabili: sembrava un intervento di normale amministrazione ma l’attesa è stata troppo lunga. Da quest’anno il Centro Disabili ha finalmente un nuovo impianto di aria condizionata. Per tanto tempo la situazione dei disabili e delle famiglie è stata problematica e ingiusta, a volte è incredibile come la burocrazia possa permettere simili intoppi. La volontà e l’impegno di tutti e dell’Assessore ai Lavori pubblici a risolvere il problema ha portato frutti. L’impianto è giunto a compimento.

A Settembre rimando per due cose: l’Apertura della Cascina Paiosa al Parco Lura e lo Stadio. La prima è una struttura pubblica ferma da tempo nonostante un investimento pubblico importante, è inutilizzata da anni e occorrerebbe sbloccarla. Lo Stadio invece è in situazione di degrado da anni: ritengo che una città come Saronno debba avere uno stadio per la Serie C, con tanto di servizi moderni per lo Sport in generale. Abbiamo finalmente un nuovo impianto di illuminazione, spero un giorno di vedere anche uno Stadio all’altezza.

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. Negli ultimi mesi si sono aperti capitoli cruciali come il nuovo Pgtu, ma anche i primi provvedimenti del progetto smart parking da piazza Repubblica a via Parini. Come vedi la situazione?

Saronno Servizi e il Comune hanno evidenziato l’esigenza di migliorare la circolazione del traffico e delle aree di sosta. Si punta a ridurre l’incidentalità e ottimizzare i movimenti. Ci saranno nel complesso meno parcheggi liberi ma potremmo dare un giudizio solo quando avremo i risultati delle nuove misure.

3. Quest’anno il tema più caldo è stato la sicurezza: dalle risse ai borseggi, dal servizio di Striscia la notizia al comitato per la sicurezza. Cosa serve alla città e ai saronnesi?

La sicurezza è un tema caldo da anni, non solo a Saronno ma in diverse città della Lombardia. L’Amministrazione ha cercato di sollecitare Questore e Prefetto così come di far ruotare al meglio il personale della Polizia Locale. L’arrivo di un presidio Polfer nelle due Stazioni Nord e Sud ridurrebbe sensibilmente il problema ma ci si scontra sempre le scarse risorse dello Stato sul tema. A Saronno Sud la situazione è particolarmente critica e occorre la massima attenzione. Non ci sono porzioni magiche: bisognerà insistere nel tenere alta la guardia continuando con le richieste del presidio Polfer e nuove assunzioni di personale per aumentare l’organico la Polizia Locale

4. L’attrattività: è sicuramente una delle parole più usate nel dibattito cittadino: parlando di eventi, di commercio ma anche di cultura e di investimenti… come sta andando?

Gli eventi fatti sono un primo passo importante. Tuttavia per rendere attrattiva la città fino in fondo occorre fare sempre di più. In primo luogo occorre renderla sempre più bella e piacevole: con illuminazione, strade e luoghi ben curati e abbelliti per invogliare la gente a uscire di casa e frequentarla. Di pari passo con l’offerta culturale va incoraggiata l’apertura di piccole attività commerciali permettendo a chi vuole promuovere eventi di fare musica di sera nei limiti consentiti. Se spegniamo la musica togliamo allegria e leggerezza, non avremo gente in giro, i giovani e non solo andranno da un’altra parte a divertirsi e consumare. Ci sono importanti risorse disponibili per il commercio, bisogna lavorare in tal senso.

5. Novità di questo 2024 i toni sempre più aspri del confronto politico: dalle accuse di mancanza di trasparenza alla maggioranza a quella di polemiche sterili all’opposizione fino alla mancata collaborazione sulla mozione per la sicurezza e il consiglio comunale disertato dalle opposizioni. Clima da campagna elettorale che si avvicina? Stanchezza e nervosismo di uno scenario politico con problemi strutturali su entrambi i fronti? Come valuti la situazione?

Occorrerebbe da parte di tutti un passo indietro sui toni. Il bene della città si fa con il confronto serio di posizioni anche distanti. Il contributo delle opposizioni, quando avviene su proposte concrete nei vari temi e non per delegittimare l’avversario, è importante. Nell’ultimo Consiglio le opposizioni non hanno partecipato; è solo un mio parere ma a mio avviso non è la strada giusta: anche se le proposte non portano a un nulla di fatto sono importanti, aprono riflessioni, pongono domande, creano confronti. Saranno sempre i cittadini a ricevere i benefici del confronto dando il giudizio più importante sull’operato.

6. Il progetto dell’ex Isotta, la querelle per lo stadio comunale e i cantieri aperti sono stati i temi caldi dell’estate saronnesi. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Dopo anni di estenuanti dibattiti senza un nulla di fatto tra le parti la proprietà di Giuseppe Gorla ha portato a conoscenza il progetto. Era un po’ lo snodo di tutto. Il progetto sembra interessante e offre diverse situazioni. Ora bisognerà aprire un confronto. L’interesse pubblico dovrà coesistere con l’interesse privato. Ci sono le premesse, bisogna essere positivi. Saronno ha un’occasione importante e deve sfruttarla

Troverete tutti i contributi qui

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti