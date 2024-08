Città

SARONNO – Notte di controlli dei carabinieri a Sarono sud.

Sono stati i carabinieri della compagnia di Saronno a fermare nella notte tra mercoledì e giovedì il ladro che nottetempo si è introdotto in Municipio. Il suo obiettivo, come avvenuto in occasione di una precedente effrazione, erano le piccole casse dei distributori automatici ai diversi piani dell’edificio.

Da Saronno a Washington DC, Mantegazza: “Kamala Harris per un’America moderata e vicina alle esigenze di tutti”.

Un bel sasso ovale diventato un gattone arancione “liberato” a Caronno Pertusella. E’ l’ultima puntata di una simpatica iniziativa in corso in tutto il Belpaese che sta facendo proseliti anche Caronno Pertusella. A partire dal gruppo Facebook “Sassolini” dalla primavera scorsa sono stati “liberati” e poi trovati a Caronno dei sassi disegnati e colorati.

