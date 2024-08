Altre news

SARONNO – Oggi la giornata si presenta in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube sparsa al mattino, ma senza piogge previste nelle prossime ore. La temperatura massima raggiunge i 31°C, mentre la minima si attesta sui 21°C. Lo zero termico è posizionato intorno ai 4287 metri. I venti sono assenti al mattino e diventano deboli nel pomeriggio, provenendo da Sud-Sudest. Secondo 3BMeteo, non ci sono allerte meteo in vigore.

Un campo di alte pressioni sta influenzando la regione, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Nelle basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali, i cieli rimangono sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sulle Prealpi occidentali, nubi sparse si alternano a schiarite durante il giorno, con una tendenza a rasserenamenti più ampi in serata. Sulle Orobie, le nubi aumentano progressivamente, con deboli piogge al pomeriggio, seguite da schiarite in serata. Sulle Alpi Retiche, si alternano nubi sparse e schiarite per l’intera giornata. I venti, deboli, provengono dai quadranti sud-orientali, ruotando poi verso sud-ovest. Lo zero termico si attesta intorno ai 4300 metri.