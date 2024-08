Cronaca

MISINTO – Incidente stradale la scorsa notte a Misinto: è successo alle 23.20 in via Europa dove una automobile è uscita di strada. Sul posto intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo.

Un ragazzo di 21 anni ha avuto bisogno di cure mediche: è stato prontamente assistito ed è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronn per essere medicato di non gravi contusioni. Come sempre in simili circostanze, i militari dell’Arma si sono occupati di eseguire tutti i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Da quantificare l’entità dei danni materiali.

(foto archivio: un precedente intervento dei mezzi di soccorso nella zona)

24082024