Il progetto Pepe Unchained continua a stupire, avendo raggiunto e superato la soglia dei 10 milioni di dollari in finanziamenti durante la prevendita si qualifica come un investimento di notevole interesse per tutti i trader che stanno cercando la prossima gemma 100x. La partecipazione è in costante crescita, con 6.000 iscritti al canale Telegram ufficiale. Il progetto è tra i più promettenti dell’estate e potrebbe lanciare il guanto di sfida a PEPE non appena il token PEPU sarà listato sugli exchange.

In un mercato delle criptovalute altamente competitivo, Pepe Unchained sta ridefinendo le aspettative, combinando l’ormai iconica immagine di Pepe the Frog con le avanzate capacità della blockchain Layer-2. Questa strategia innovativa ha portato a un’accoglienza entusiasta del token PEPU, che ha rapidamente guadagnato terreno grazie alla promessa di maggiore efficienza, velocità e rendimenti potenziali rispetto alle tecnologie precedenti su cui la maggior parte delle meme coin sono basate. La Layer-1 sembra non bastare più e sono tantissimi i trader che sono stati catturati dalle prospettive future che PEPU ha lasciato intravedere.

Il progetto ha saputo inoltre costruire una solida base di seguaci, non solo tramite il canale Telegram ma anche la pagina X che vanta oltre 11.000 follower. La community è quindi attivamente coinvolta, rispecchiando in toto l’aspetto “meme” del progetto. Il giga-cervellone della rana è il simbolo di una rivoluzione che passa per la Layer-2.

Layer-2: il futuro delle meme coin

Mentre le meme coin tradizionali spesso faticano a mantenere il loro slancio nel tempo, Pepe Unchained sembra aver colto la necessità di un approccio più sostanziale. La scelta di adottare la Layer-2 non è solo una mossa strategica, quindi, ma una necessità per garantire scalabilità e usabilità. Due elementi fondamentali per sostenere il valore a lungo termine del token.

Il fatto che PEPU sia il primo token associato a Pepe e usare la L2, potrebbe catapultarlo a una popolarità superiore a quella del tradizionale PEPE, che pur essendo stato uno dei più performanti degli ultimi anni, soffre di problemi di usabilità.

Gli investitori che partecipano alla presale di Pepe Unchained hanno l’opportunità di entrare a un prezzo accessibile, prima che questo diventi molto più costoso quando arriverà sugli exchange. Chiaramente, ciò potrebbe tradursi in ritorni significativi, con analisti di settore che parlamo di un incremento 10x nelle stime più conservative. Sono molti quelli che si sono lasciati andare, però, a prospettive future ben più entusiasmanti, nelle quali PEPU è una meme coin 100x. Tra questi troviamo YouTuber popolari nello spazio delle criptovalute, come SAMU BIT.

Guadagni passivi con lo staking

Un altro aspetto da non sottovalutare e che rende PEPU attraente è l’elevato rendimento dello staking offerto in fase iniziale. L’APY, ovvero il ritorno percentuale annuale, è del 198%. Quindi gli acquirenti che decidono di bloccare i propri token possono avere degli incredibili vantaggi sul lungo periodo. Massimizzando i propri profitti prima che il rendimento diminuisca man mano che il pool di staking aumenta.

La solida base tecnologica di Pepe Unchained e la chiara visione dello spazio delle meme coin la rendono una forza che potrà avere un vero impatto sul mercato. Al netto delle sue qualità, è senza dubbio un asset che farà ancora parlare molto di sé e che è meglio non lasciarsi sfuggire.

Il costo attuale del token è di 0,0092346$, un prezzo destinato ad aumentare man mano che la fase di prevendita raggiunge la sua chiusura. I guadagni maggiori sono riservati, quindi, a chi ha maggior fiducia nel progetto, investendo fin da subito nell’acquisto dei token PEPU. La sfida a PEPE potrebbe raggiungere il suo apice dopo la quotazione su CEX e DEX e l’attesa dei trader per scoprire quale sarà l’incremento è senza dubbio palpabile nella community. La congiunzione è perfetta per vedere l’ascesa di una nuova meme coin di spicco e chi ha un biglietto in prima fila potrà anche concretizzare i propri guadagni.

