Cronaca

SARONNO – Alleggeriva i viaggiatori di portafogli e cellulari ma… il colpo che ha messo a segno giovedì pomeriggio non è andato a buon fine tanto che i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Per lui una denuncia a piede libero per diversi episodi avvenuti tra la stazione ferroviaria e piazza Cadorna.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto è iniziato giovedì pomeriggio alle 14,30 quando si è registrato uno scippo sulla banchina del binario uno. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine con l’intervento della pattuglia dei carabinieri che con la descrizione del ladri riesce a rintracciarlo e bloccarlo. Portato al comando di via Manzoni il giovane ladro, uno stranieri, è stato denunciato a piede libero per diversi episodi di borseggi e scippi di cui è ritenuto responsabile.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti