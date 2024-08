Cronaca

SARONNO – A raccontare l’accaduto è stata la stessa vittima, Andrea Mazzucotelli portavoce dei viaggiatori saronnesi con il Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno. Con un post su Facebook il saronnese ha raccontato l’episodio subito venerdì 23 agosto. Un tentativo di borseggio realizzato sulle scale dello scalo di piazza Cadorna nel lato parcheggio.

“Anche a me è capitato un tentativo di furto – spiega – non mi ha preso niente dallo zaino anche perché non metto oggetti di valore in modo che siano raggiungibili”.

E prosegue: “Si è avvicinato da dietro tentando di non farsi beccare, ma mi sono girato in tempo e l’ho colpo in flagrante. Si è dato alla fuga”.

Illeso il saronnese si recherà oggi, sabato 24 agosto, a sporgere denuncia ai carabinieri di Saronno.

(foto archivio)

