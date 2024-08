Città

SARONNO – Si sono dimostrate meno collaborative del previsto le tartarughe, tre, che si trovano nella pozza d’acqua nel torrente Lura sotto il ponte di via Tommaseo.

Sono state avvistate giovedì scorso da alcuni saronnesi che hanno attivato la polizia locale. Essendo di una specie aliena ossia non autoctona del torrente e del parco il consorzio che gestisce l’area verde ha deciso di recuperarle per trovare per loro una collocazione più adatta alle loro esigenze e che non crei problemi all’ecosistema del parco. A tentare il recupero sono stati gli operai della Cooperativa Ozanam con la collaborazione dell’ispettore ambientale comunale. Un’operazione che non è riuscita complice la profondità del torrente in quel punto e la scarsa collaborazione delle tartarughe che si sono immerse in profondità diventando irraggiungibili.

Così lunedì sarà fatto un nuovo tentativo con una trappola creata ad hoc che sarà controllata con continuità in modo da prelevarle appena entreranno nella gabbia per prendere il cibo che vi sarà posizionare.

A raccontare il primo tentativo le riprese di Piero da Saronno.