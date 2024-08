Softball

HAARLEM – L’Inox Team Saronno viene rimontata proprio all’ultimo inning dalle padrone di casa Sparks Haarlem e torna dai Paesi Bassi senza quella Coppa delle Coppe che aveva probabilmente sentito di avere già in tasca: nella fase a gironi, durate la settimana, le saronnesi avevano perso solo con le Sparks, che si sono confermate la loro bestia nera anche oggi nella finalissima, anticipata dalle 20 alle 13 per l’incombente maltempo.

Sul campo a nord di Amsterdam è all’inizio un monologo, quello a cui assistono gli spettatori: le nerazzurre del presidente Massimo Rotondo non concedono niente alla malcapitata lanciatrice avversaria, Morgan Leinstock, “toccata” sin dalle primissime battute dell’incontro. La gara di sblocca alla terza ripresa: singoli di Alessandra Rotondo ed Isabella Dayton, doppio di Yuruby Alicart, singolo di Uxua Modrego, per le Sparks è quasi una Caporetto con parziale di 0-3. Con Saronno che arrotonda ulteriormente dopo una valida della solita Dayton alla quarta ripresa, e dopo il cambio in pedana per le Sparks, che per tamponare la situazione inseriscono Greta Cecchetti, lanciatrice in prestito dal Mkf Bollate.

La macchina perfetta del Saronno si inceppa in dirittura d’arrivo. Alla sesta ripresa l’ingresso della lanciatrice australiana Kandra Lamb del Saronno in sostituzione di Toniolo e situazione difficile per l’Inox Team, con Sparks a basi piene. Lamb evita però il peggio e le olandesi riescono a incassare solo un punticino. Nella settima ripresa rientra Toniolo, ma le Sparks si scatenano e pareggiano sulla valida di Riangela Flanegin. Saronno è in evidente difficoltà, nella mischia viene gettata anche la lanciatrice Chiara Rusconi, Westhoek le batte una valida e la partita termina 5-4.

Al terzo posto sono arrivate le olandesi Roef che nella finalina – giocata quasi in contemporanea, su un altro campo, sempre per anticipare il maltempo – hanno battuto 5-2 le tedesche Bonn Capitals.

Sparks Haarlem-Inox Team Saronno 5-4

(foto: una immagine dalla diretta streaming dell’incontro)

