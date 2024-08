Solaro

SOLARO – Un nuovo volantino di Forza Italia Solaro: questa volta sotto i riflettori c’è la gestione rifiuti e il ritiro degli stessi.

“L’autocompattatore, oltre ritirare sacchi non computati, ritira “presunti” rifiuti speciali”, così inizia la nota dell’opposizione, che poi ricorda le parole del vicesindaco Alessandro Ranieri in data 11 novembre 2022: “Se l’aumento di differenziazione dei rifiuti è l’obbiettivo principale, il bidoncino “cippato” permette anche la misurazione della quantità differenziata durante lo smaltimento. Quanto più la separazione dei diversi rifiuti urbani viene fatta in modo corretto, tanto più il Comune riceve degli introiti continua la nota tutto ciò che viene incassato entra a far parte del bilancio della tassa dei rifiuti e di conseguenza riduce il peso della stessa a carico dei cittadini e delle imprese”.

“Se il rifiuto secco – continua la nota di Forza Italia – viene ritirato senza lettura del Microchip, chi paga tutti questi quintali all’inceneritore? La tolleranza dell’Amministrazione deve ricadere sul portafoglio dei cittadini?”

(foto: dal volantino di Forza Italia Solaro)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?