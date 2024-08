Politica

MILANO – “Allʼinterno del noto programma Erasmus+, lʼUnione Europea ha finanziato questʼanno unʼiniziativa dal titolo ‘DragTvism Jr.’, un vero e proprio campus in programma per dieci giorni a Girona (Spagna) il prossimo settembre, che mira a coinvolgere ragazzi tra i 14 e i 17 anni nellʼesplorare il mondo Lgbt, la ‘fluidità’ e il mondo delle Drag Queen, allo scopo di insegnare loro questa professione. Assurdo che lʼEuropa finanzi coi nostri soldi, oltre 35mila euro, un progetto come questo, che punta a ragazzi non ancora maggiorenni per instradarli a diventare Drag Queen. E queste sarebbero le priorità di Bruxelles? Ho presentato unʼinterrogazione alla Commissione europea per chiedere spiegazioni sullʼutilizzo di fondi europei per programmi di questo tipo, e se Bruxelles prevede altri investimenti simili nei prossimi mesi”.

Così l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri.

