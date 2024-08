Città

ORIGGIO – Nei prossimi giorni, importanti lavori di manutenzione interesseranno le autostrade A4, A8 e A9, comportando la chiusura notturna di alcuni tratti stradali. Gli interventi, necessari per garantire la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture, riguarderanno la manutenzione delle barriere di sicurezza sulla Milano-Brescia e il rifacimento della pavimentazione sulla Milano-Varese e sulla Lainate-Como-Chiasso.

Chiusure sulla A8 Milano-Varese

Nelle notti di lunedì 26 e martedì 27 agosto, dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto della A8 Milano-Varese compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Lainate Arese, in direzione Milano. La chiusura includerà anche l’area di servizio “Villoresi ovest”, che cesserà le attività un’ora prima della chiusura del tratto stradale. Gli automobilisti saranno deviati obbligatoriamente sulla A9 verso Chiasso, con uscita allo svincolo di Origgio (km 14+350). Da lì, sarà possibile seguire la SS233 Varesina in direzione Milano, quindi immettersi sulla A52 Tangenziale nord allo svincolo di Baranzate, proseguire verso Rho ed entrare nuovamente in A8 attraverso il nodo Fiera (km 2+200).

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Legnano (km 16+300), seguendo poi la SS33 del Sempione con indicazioni per Milano, e proseguendo sul Raccordo Fiera Milano (R37) per rientrare sulla A8.

Sempre sulla A8, nelle stesse notti e orari, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest in uscita per chi proviene da Milano. In questo caso, si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano.

Chiusure sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

Nelle notti del 26 e 27 agosto, sempre dalle 22 alle 5, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 verso Milano per chi proviene da Chiasso/Como. Gli automobilisti saranno deviati sulla A8 verso Varese, con uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano (km 16+300). Da qui, si potrà proseguire sulla SP527 verso Busto Arsizio, quindi sulla SS33 del Sempione in direzione Milano, e infine sul Raccordo Fiera Milano (R37) per rientrare sulla A8.

Un’alternativa consiste nell’anticipare l’uscita allo svincolo di Origgio (km 14+350) e proseguire sulla SS233 Varesina in direzione Milano, per poi immettersi sulla A52 Tangenziale nord allo svincolo di Baranzate e rientrare in A8 attraverso il nodo Fiera Milano.

Chiusure notturne il 28 e 29 agosto

Nelle notti di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, sempre dalle 22 alle 5, sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso il tratto tra Milano Fiera e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, in direzione Varese. Anche in questo caso, l’area di servizio “Villoresi est” chiuderà un’ora prima della chiusura del tratto.

Gli automobilisti in direzione Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, dovranno immettersi sul Raccordo Fiera di Milano (R37) in direzione Rho/SS33 del Sempione, seguendo poi le indicazioni per Varese con ingresso in A8 allo svincolo di Legnano. In alternativa, chi viaggia verso Como/Chiasso potrà seguire la A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate, proseguire sulla SP233 Varesina in direzione Varese, e infine immettersi sulla A9 allo svincolo di Origgio.

Chiusure sul Raccordo Fiera (R37)

Nelle stesse notti e orari, saranno chiusi anche i rami del Raccordo Fiera (R37) per chi proviene da Rho in direzione Varese/Chiasso e Milano, e per chi proviene da Monza in direzione Varese/Chiasso. In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A52 verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare sulla A52 verso Rho, per poi proseguire su R37 verso Rho e sulla SS33 del Sempione verso Varese, con ingresso in A8 a Legnano.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di seguire i percorsi alternativi indicati per ridurre al minimo i disagi.

