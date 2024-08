Sport

SEVESO – Esordio stagionale non semplice per l’AZ Robur Saronno. Ieri alle 18 è andata in scena la prima, prestigiosa amichevole contro l’Acqua San Bernardo Cantù. I bianco blu la passata stagione hanno sfiorato l’accesso alla Serie A perdendo in finale contro Trieste, mentre la Robur si affaccia alla Serie B Nazionale dopo una grandiosa annata.

Bene entrambe le squadre, sensazioni positive ambo i lati. Al PalaPrealpi di Seveso ci sono circa 300 persone, bell’atmosfera. Tra i presenti, anche il grande coach Renato Biffi a fianco del presidente Vaghi. I ragazzi di Gambaro chiudono il primo quarto sotto 25-13, partenza forte per i canturini.

Il punteggio si azzera ad ogni quarto e nel secondo Saronno con un’accelerata nel finale vola via e chiude sul 28-21. Cantù peró risponde presente e nel terzo periodo doppia la Robur sul 28-14. Ultimo quarto equilibrato, la spunta di nuovo Cantù per un solo punto, 22-21 il punteggio finale.

Sommando i parziali, salta fuori Cantù 95 – Saronno 76. Un’incoraggiante esordio per la formazione di Gambaro, considerando l’altissimo livello degli avversari. Tra i biancoazzurri tre giocatori chiudono la gara in doppia cifra di punti, Beretta con 11, Negri con 15 e il nuovo arrivo Giacomo Maspero con 21.

Il secondo incontro del pre-stagione Robur si giocherà sabato al PalaRonchi di Saronno.

