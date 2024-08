news

Il principale exchange di criptovalute, Binance, è in piena attività con il lancio di meme coin sia sulla sua piattaforma che su quella dei futures.

Binance Futures ha lanciato i Perpetual Contracts POPCATUSDT e SUNUSDT, consentendo agli utenti di fare trading su queste meme coin con una leva fino a 75x. Popcat è l’ultima novità tra le meme coin su Solana, mentre SUN è la meme coin di punta sulla blockchain Tron.

Inoltre, Binance lancerà la meme coin DOGS basata su Telegram sulla sua piattaforma il 26 agosto.

Gli investitori stanno già cercando di indovinare quali saranno le prossime meme coin ad approdare su Binance. Ci sono voci che suggeriscono che Base Dawgz potrebbe essere uno dei prossimi candidati.

Perché Binance sta accelerando l’inserimento dei meme coin?

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, sembra aspettarsi una mania per le meme coin nelle prossime settimane, e non senza motivo.

Il prossimo mercato rialzista è alle porte, specialmente con la Federal Reserve che dovrebbe abbassare i tassi d’interesse di 100 punti base nel 2024. Gli esperti pensano che le meme coin potrebbero guidare il prossimo rally, proprio come hanno fatto all’inizio di quest’anno.

Le balene e i piccoli investitori preferiscono le meme coin alle altcoin di altre categorie. I piccoli investitori sono attratti dalla loro semplicità, mentre gli investitori più esperti li vedono come scommesse rischiose sui rispettivi token Layer 1. Inoltre, le nuove meme coin possono offrire grandi ritorni grazie alla loro bassa capitalizzazione, specialmente durante i periodi di euforia del mercato rialzista.

Non sorprende quindi che gli exchange di primo livello, come Binance, stiano cercando di sfruttare questa opportunità.

Binance, tradizionalmente molto selettiva con le sue liste, sta ora accogliendo meme coin molto richieste da ogni blockchain.

Ad esempio, ha deciso di includere Popcat sulla sua piattaforma futures. Gli esperti ritengono che Popcat potrebbe essere la prossima grande meme coin su Solana con una capitalizzazione di mercato da miliardi di dollari.

Allo stesso modo, SUN è la meme coin di punta su Tron, mentre DOGS potrebbe diventare la prossima grande sensazione sulla chain TON di Telegram. Alcuni esperti stanno già definendo DOGS come la prossima Notcoin.

È molto probabile che Binance non abbia finito con l’inserimento delle meme coin e che ci siano altre novità in arrivo. Dopotutto, le meme coin di Binance tendono a guidare il mercato rialzista, proprio come hanno fatto Pepe e Floki all’inizio di quest’anno.

Non sorprende che i prezzi di Popcat e SUN siano già volati dopo l’annuncio, con SUN che è aumentato del 15% nelle ultime 24 ore.

Perché Base Dawgz potrebbe essere il prossimo token ad approdare su Binance?

Come accennato, ci sono voci che suggeriscono che Base Dawgz (DAWGZ) potrebbe essere la prossima meme coin ad arrivare sui principali exchange, incluso Binance.

Dopotutto, Binance ha recentemente aggiunto Brett alla sua piattaforma di futures, che è la meme coin di punta sulla blockchain Base.

Con il successo di BRETT, si sta creando una crescente idea sulle meme coin della blockchain Base che potrebbero essere molto richieste nella prossima mania delle meme coin. Ora, alcuni esperti pensano che Base Dawgz potrebbe essere la prossima grande meme coin sulla blockchain Base.

Se Binance e altri grandi exchange vedono un grande potenziale in Base, DAWGZ potrebbe essere uno dei loro prossimi obiettivi.

Base Dawgz è infatti una meme coin molto utile. Grazie a idee innovative come lo Share-to-Earn e Refer-to-Earn, ha già costruito una solida base di supporto nella community. È chiaro il motivo per cui la sua prevendita ha raccolto $3 milioni in poche settimane.

Inoltre, è una meme coin multichain che sarà lanciata su Base, Ethereum, Solana, BNB Smart Chain e Avalanche. Questa strategia garantisce una visibilità e un’adozione massima.

Con la prevendita di DAWGZ nelle sue fasi finali, è probabile che l’inserimento su exchange di primo livello, inclusa Binance, sia il prossimo passo per questa meme coin.

Scopri la prevendita di Base Dawgz