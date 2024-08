Comasco

CARBONATE – Ciclista investito in via Vecchia Milanese l’altra sera poco prima delle 20, a Carbonate. Sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù e di una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. E’ stato soccorso un ragazzo di 33 anni, che è stato quindi trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate per le cure del caso, non ha comunque riportato gravi lesoni.

I militari dell’Arma, come sempre in simili circostanze, hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro per chiarirne la dinamica e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo, ed al riguardo è stata raccolta anche la testimonianza di chi è rimasto coinvolto nell’incidente.

(foto archivio: una immagine dell’ospedale Galmarini di Tradate)

25082024