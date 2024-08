Altre news

SARONNO – Oggi la giornata si presenta in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube sparsa al mattino, ma senza piogge previste. La temperatura massima raggiunge i 30°C, mentre la minima si attesta sui 20°C. Lo zero termico è posizionato intorno ai 4231 metri. I venti sono assenti al mattino e diventano deboli nel pomeriggio, provenendo da Sudovest. Secondo 3BMeteo, non sono presenti allerte meteo nella zona.

La pressione atmosferica sta aumentando ulteriormente, portando a un graduale diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nelle basse pianure occidentali, la giornata è prevalentemente poco nuvolosa, con alcune nubi sparse al mattino. Sulle basse pianure orientali e sulle Prealpi orientali, i cieli rimangono sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali, nubi sparse si alternano a schiarite per tutto il giorno, con una tendenza a maggiori rasserenamenti in serata. Sulle Orobie, la nuvolosità aumenta progressivamente, con deboli piogge nel pomeriggio, seguite da un rasserenamento in serata. Anche sulle Alpi Retiche, le nubi aumentano durante il giorno, con deboli piogge dal pomeriggio. I venti, deboli, soffiano dai quadranti nord-occidentali, ruotando poi verso sud-ovest. Lo zero termico si attesta intorno ai 4150 metri.