SARONNO – Il ciclista saronnese Carlo Motta parte per una nuova avventura, ma, questa volta, senza la sua amata bicicletta, che in passato l’ha portato in Namibia e attraverso l’Argentina. La nuova partenza è fissata per il prossimo 27 agosto, con rientro in Italia previsto per il 4 settembre, e s’incamminerà come volontario in un particolare progetto che si svolgerà sul cammino di santiago di Compostela attraversato tutto l’anno da decine di migliaia di camminanti.

“Sarà un progetto particolare – racconta Carlo Motta – diverso dai soliti, perché l’itinerario verrà camminato da un gruppo di 15 giovani autistici, che avrò il piacere di accompagnare, che si cimenterà negli ultimi 120 km, nel tratto da Sarria sino a Santiago di Compostela. Ad organizzare per la terza volta questa bella impresa sono l’asl città di Torino ed una serie di associazioni e cooperative piemontesi che si occupano di autismo”.

“Per questa avventura lascerò in garage l’amata bicicletta – continua – ma lo spirito che ha sempre animato i viaggi di “Pedali solidali” ci sarà tutto anzi sarà ancora più appassionante e coinvolgente. Percorrerò un pezzo strada con persone magnifiche che ho conosciuto in sedute di allenamento delle e quali una si è svolta nei boschi del Ticino anche alla presenza di Serena Longoni, assessore del comune di Cuggiono. Sono sicuro che questi ragazzi sapranno donarmi molti stimoli e gratificazioni e, come sempre accade in queste situazioni, riporterò indietro con me molto di più di quanto sarò stato capace di dare.”