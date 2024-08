news

Investire nella prevendita di PlayDoge, che terminerà domani 26 agosto, rappresenta un momento cruciale per gli investitori e i giocatori, che hanno l’opportunità unica di acquistare i token PLAY prima del lancio ufficiale.

PlayDoge è un gioco Play-to-Earn (P2E) che combina l’amato meme del Doge con un gameplay nostalgico con animali virtuali in stile Tamagotchi. Sembra destinato a diventare un titolo di punta nel settore dei giochi blockchain in rapida crescita.

Grazie al suo approccio innovativo, al gameplay coinvolgente e al potenziale che offre profitti significativi, il progetto sta attirando l’attenzione sia di esperti in criptovalute sia dei nuovi arrivati, che vogliono compiere un viaggio unico negli anni ’90 investendo ora che il prezzo di PLAY è basso.

Da cosa è caratterizzato PlayDoge?

PlayDoge è un gioco mobile Play to Earn (P2E) che combina due dei fenomeni culturali più iconici: il meme del Doge e il gameplay in stile Tamagotchi con animali domestici virtuali. Lanciato nel 2024, il progetto invita i giocatori a prendersi cura di un animale domestico digitale attraverso una serie di attività, come dargli da mangiare, farlo giocare e fornirgli cure.

La grafica in pixel ad alta definizione fa riaffiorare la nostalgia dei giocatori e ricorda l’epoca dei giochi dei primi anni ’90, pur utilizzando la tecnologia moderna per creare un’esperienza coinvolgente e gratificante.

Il trend di PlayDoge è incentrato sulla scomparsa dell’amato meme Doge dal mondo delle criptovalute. I giocatori hanno il compito di riscoprire e curare il proprio Doge in un mondo virtuale a 8Bit e di guadagnare token PLAY come ricompensa per il loro tempo e sforzo.

Questa combinazione tra la classica cura degli animali domestici virtuali e la tecnologia blockchain all’avanguardia crea un’esperienza unica e avvincente per i giocatori di tutte le età.

La rivoluzione dei giochi P2E

I giochi Play-to-Earn rappresentano una rivoluzione nel settore dei giochi perché offrono ai giocatori l’opportunità di guadagnare ricompense reali per i risultati ottenuti.

A differenza di un gioco tradizionale, in cui si spende denaro per acquisti interni senza alcun ritorno finanziario, il modello P2E integra le ricompense sotto forma di criptovalute nel gioco. Questo non solo aumenta il coinvolgimento dei giocatori, ma apre anche nuove opportunità di guadagno.

Il mercato del Play-to-Earn ha visto una crescita esplosiva negli ultimi anni. La sua capitalizzazione di mercato totale a maggio 2024 ha superato i $13 miliardi.

Questo aumento di popolarità è attribuito a diversi fattori, tra cui la crescente adozione della tecnologia blockchain, l’ascesa della finanza decentralizzata (DeFi) e il maggiore interesse per gli asset digitali.

La prevendita di PlayDoge va oltre i $6 milioni

Il progetto, attualmente in prevendita, offre un’opportunità senza precedenti di acquistare i token PLAY a un prezzo scontato prima del loro debutto sugli exchange.

I primi investitori possono beneficiare in modo significativo dell’apprezzamento della criptovaluta una volta che il gioco sarà lanciato ufficialmente e guadagnerà popolarità.

Durante la prevendita, i token costano pochi centesimi; nella fase attuale, 1 PLAY costa $0,00531, ma si prevede che questo prezzo aumenterà una volta che la criptovaluta sarà resa pubblica, offrendo ai primi investitori la possibilità di ottenere profitti significativi.

PlayDoge incoraggia inoltre i partecipanti alla prevendita a puntare i propri token in cambio di generose ricompense. Gli investitori possono attualmente guadagnare fino al 79%.

Questo approccio incoraggia gli investimenti a lungo termine e contribuisce a mantenere la stabilità dei token riducendo la circolazione sul mercato.

L’offerta totale di PLAY è limitata a 9,4 miliardi, di cui il 50% è stato assegnato alla prevendita. Con l’aumento della domanda di giochi P2E, l’offerta limitata di token potrebbe aumentare il loro valore e questo renderà l’investimento ancora più redditizio.

Inoltre, solo i possessori di gettoni PLAY avranno accesso a determinati premi e funzionalità del gioco. Ciò include bonus per le prestazioni in classifica ed eventi speciali, aumentando ulteriormente il valore di PlayDoge.

