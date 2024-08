Lombardia

MILANO – “Il parcheggio che Sea ha destinato agli automobilisti che attendono in aeroporto l’arrivo dei passeggeri non si sta rivelando efficace, è completamente inutilizzato e molti automobilisti continuano a fermarsi ai lati della superstrada, arrecando grave pericolo per sé stessi e agli altri. A mio parere l’area scelta è troppo distante dal Terminal 1 e non sufficientemente segnalata e pubblicizzata. Vista la rilevanza sovra-comunale e sovra-provinciale, a settembre porterò la questione in Consiglio Regionale, è un problema di sicurezza stradale e di servizi minimi per i viaggiatori, inammissibile per un aeroporto importante come quello di Malpensa che fra due anni dovrà anche sostenere i flussi delle olimpiadi invernali Milano – Cortina”. Così Giuseppe Licata, consigliere regionale e membro della Commissione Infrastrutture e Mobilità, al termine di un sopralluogo che ha svolto oggi a Malpensa. Nel giugno scorso Licata aveva depositato in Regione una mozione chiedendo proprio la realizzazione a Malpensa di una “wait zone”, ossia un’area dove fermarsi gratuitamente senza scendere dall’auto mentre si attende l’arrivo in aereo del proprio caro. Qualche settimana dopo Sea l’aveva istituita convertendo allo scopo un parcheggio già esistente, ma pare che la scelta dell’area non sia stata molto azzeccata.

Spiega Licata: “Ho deciso di fare un sopralluogo in questi giorni di picco del numero di viaggiatori che transitano da Malpensa e quindi di loro accompagnatori. Ma ho trovato il parcheggio di attesa totalmente vuoto e contestualmente moltissime auto ferme in superstrada. Una bocciatura di fatto per l’area individuata da Sea. Nessuna volontà di polemica, ma una presa d’atto, rispettoso del complesso lavoro che svolge Sea e consapevole dell’impegno di Comuni e forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno della sosta selvaggia. Ma agli automobilisti bisogna pur offrire una soluzione facilmente praticabile di fermata nelle immediate vicinanze dell’aeroporto, senza dover pagare un parcheggio quando non hanno alcuna necessità di scendere dall’auto. Se il parcheggio al momento individuato non assolve allo scopo che ci si è dato, bisogna individuarne un altro più facilmente fruibile”.

“Il 10 settembre in Consiglio Regionale – conclude – verrà discussa e messa ai voti la mia proposta di istituire in Regione un Tavolo che coinvolga Sea, i Comuni dell’area di Malpensa e tutti i soggetti che possono contribuire a trovare una soluzione a questo problema vecchio di anni. L’aeroporto di Malpensa è una delle porte di accesso più importanti al nostro Paese, non possiamo trascurare un tale disservizio che crea condizioni di pericolo per le persone e offre un’immagine poco edificante di una delle più importanti infrastrutture della Lombardia. Regione faccia la sua parte”.