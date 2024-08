ilSaronnese

ROVELLO PORRO – Rovello Porro si prepara per la diciottesima edizione della “Fera de Pomm da Téra”, la festa tradizionale organizzata dalla Protezione Civile di Rovello Porro. L’appuntamento è fissato per i fine settimana del 13-15 e 20-22 settembre nell’area feste di via Luini.

L’evento offre un programma variegato che entusiasmerà sia i residenti che i visitatori. La cucina apre il venerdì e il sabato dalle 19 alle 22 e la domenica già alle 12 fino alle 14.30 e dalle 19 alle 22.30, con deliziosi piatti e intrattenimento musicale dal vivo, con orchestre che suonano a partire dalle 21.

Uno dei momenti salienti della festa si terrà domenica 15 settembre con la celebrazione del 25esimo anniversario dell’Ave e, alle 15, la consegna delle borse di studio Ave “Ludovico alla Memoria”. Inoltre verrà consegnato il premio alla bontà. Dalle 10.30 alle 12 ci terrà la sfilata dei mezzi agricoli e, successivamente, alle 14.30, si terranno numerose e divertenti attività, tra cui il tiro alla fune con il trattore e la gara di taglio al tronco con motosega a premi.

Il secondo fine settimana, il 22 settembre, sarà dedicato alle auto d’epoca e all’arte della scultura in legno. Un’esposizione e sfilata di auto d’epoca risveglierà la nostalgia degli anni passati nell’area feste di via Luini a partire dalle 9, mentre gli “Amici di Geppetto”, un’associazione di scultori del legno, porteranno in mostra alle 10 e presenteranno le loro opere dalle 11.30 alle 18.

(foto archivio)