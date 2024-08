– in via Volta (nel tratto di strada compreso tra via Cristoforo Colombo e via San Francesco) vigono il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito, eccetto che per i residenti e i mezzi di soccorso, che potranno circolare in doppio senso;

– chi percorre via Cristoforo Colombo, in entrambe le direzioni, all’intersezione con via Volta avrà l’obbligo di proseguire diritto;

– in via D’Annunzio (nel tratto di strada compreso tra via San Giuseppe e via Volta) vigono il divieto di sosta in regime di rimozione forzata e il divieto di transito, eccetto che per i residenti e i mezzi di soccorso, che possono circolare in doppio senso;

– chi percorre via San Giuseppe, in entrambe le direzioni di marcia, all’intersezione con via D’Annunzio in direzione via Volta, avrà l’obbligo di proseguire diritto.