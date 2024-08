Cronaca

SARONNO – La disavventura capitata ad alcuni cittadini nelle ultime notti è un caso isolato, oppure ci risiamo? E’ quel che si chiedono i saronnesi che abitano in centro e che ricordano bene quanto successo non tanto tempo fa quando, sistematicamente, qualcuno aveva ripetutamente mandato in frantumi i vetri delle auto posteggiate, forse per compiere piccoli furti nell’abitacolo dei veicoli. Per rubare qualche monetina, erano stati causati danni per migliaia di euro.

Il copione si è rivisto in questo netto nella centralissima via Tommaseo: vetro rotto, mandato in mille pezzi forse con un sasso o con un martello, e abitacolo dell’auto messo a soqquadro. Si sta ora facendo la conta dei danni e cercando capire a quanti sia capitato: forse chi non è assicurato, non ha presentato una formale denuncia.

