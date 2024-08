Città

SARONNO – “Come preannunciato, nell’ultima settimana di agosto si procederà alla posa del nuovo tappetino di asfalto nel tratto della via Roma compreso tra via Piave e via Guaragna“: così una nota dell’Amministrazione civica. “Pertanto, da lunedì 26 agosto a fine lavori (tempo permettendo a fine settimana l’intervento sarà concluso) il tratto stradale sarà chiuso al traffico” specificano dal Comune.

Ma sui social è già bufera: molte le critiche all’ente locale per quelli che vengono definiti come “lavori a singhiozzo” che paralizzano la zona da oltre un anno: “Un’intera area che con una pessima programmazione subisce chiusure a singhiozzo e continui disagi per gli abitanti da oltre un anno”. E qualcuno si chiede: “Mi domando se i lavori su via Miola continueranno anche con via Roma chiusa paralizzando l’asse sud nord, visto che via Miola oggi è senso unico verso la rotonda di via Roma”.

A rispondere è la stessa Amministrazione che sulla sua pagina Facebook fa il punto del cantiere di via Roma con le tempistiche: “Il tratto è rimasto chiuso tra giugno e luglio per la sistemazione della pista ciclabile e per la fresatura del manto stradale. Poi è stato riaperto a fine luglio e da lunedì (a giovedì presumibilmente) sarà nuovamente chiuso per la posa del nuovo tappetino”.

(foto e video: il cantiere di via Roma con la rifatta pista ciclabile)

