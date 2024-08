Città

SARONNO – “Provato il percorso di Sa(l)vala II”. Con due post su Facebook l’assessore all’Ambiente Franco Casali rinnova il suo invito ai saronnesi a partecipare alla pedalata che si terrà il 15 settembre.

“Il 20 agosto Cesare, Matteo, Claudio ed io abbiamo provato il percorso di quest’anno di Sa(l)vala da Saronno al lungolago di Laveno, ritorno con Trenord. Ci siamo fermati a Santa Caterina del Sasso e al Midec di Cerro dove faremo le visite guidate, oltre a quella a Villa Gianetti a Saronno, dove partiremo verso le 8,45. In totale 72,8 chilometri disl. positivo 534 metri, altitudine massima 475 metri”.

Non solo numeri Casali rivolge un vero e proprio invito ai saronnesi: “Con bici muscolare o a pedalata assistita non potete mancare domenica 15 settembre alla seconda edizione di Sa(l)vala, da Saronno a Laveno con ritorno in treno. Una pedalata nel verde su ciclabili e strade secondarie lungo l’Olona, il lago di Varese e il Bardello, con arrivo sul lungolago di Laveno, davanti al Lago Maggiore e alla corona Prealpina ed Alpina. Pedalando nel verde tra storia e cultura, visite guidate in esclusiva a Villa Gianetti, museo Giuditta Pasta e del Chiarismo a Saronno, santa Caterina del Sasso, patrimonio Unesco e Midec di Cerro-Laveno. Iscrivetevi, posti limitati a 150 partecipanti”.

