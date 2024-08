Città

SARONNO – “Nelle procedure della variante generale di Ppgt che abbiamo avviato, valutiamo di prevedere un concorso riservato a giovani architetti, magari dell’Unione europea, per un progetto di riqualificazione completa di quello che oggi è un “non luogo” e farne una piazza vitale, vivibile e attrattiva, degna di De Gasperi non meno che di Saronno”.

Si conclude così li lungo intervento del sindaco Augusto Airoldi che negli ultimi giorni sulla sua pagina Facebook è tornato a parla di piazza De Gasperi. L’occasione è stato l’anniversario della morte dello statista ma anche alcuni interventi in città da quella di una saronnese che ha lamentato come nella piazza il busto dello statista sia “in castigo” in un angolo rivolto al muro a cui ha fatto seguito anche l’intervento del segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi.

Ecco l’intervento del sindaco.

Non ci sarebbe la nostra Italia repubblicana se non ci fosse stato Alcide De Gasperi, né ci sarebbe l’Unione europea che conosciamo e che ci ha garantito 80 anni di pace e sviluppo sociale ed economico all’interno del consesso dei paesi occidentali.

Accolgo quindi con grande favore l’interesse che i 70 anni dalla sua morte che abbiamo ricordato solo pochi giorni or sono, hanno suscitato in più di un/a saronnese. Dobbiamo però essere chiari, innanzitutto per rispetto all’uomo e al politico De Gasperi: da uomo di Stato (è stato 8 volte Presidente del Consiglio dei Ministri) ha impersonato quel concetto di “autonomia” previsto dalla Costituzione Repubblicana, della quale è stato peraltro artefice, che nulla ha a che spartire con riforme che, Dio non voglia, rischiano di minacciare l’unità della Repubblica e peggiorare il tenore di vita del nostro Paese nei prossimi anni. Al cattolico De Gasperi suonerà poi sacrilego sentirsi tirato per la giacchetta da chi si è presentato alle recenti elezioni per il Parlamento europeo al grido di “Più Italia, meno Europa”, riscuotendo, invero, miseri consensi.

Non c’è alcun dubbio che, a Saronno, il busto in suo onore, lodevolmente collocato dalla pubblica amministrazione anni or sono, si trovi ora in un contesto poco adatto. Ma non è negli intendimenti della mia Amministrazione “risolvere” il problema spostandolo di qualche metro o orientandolo diversamente. De Gasperi, la sua memoria e Saronno meritano di più: serve riqualificare completamente piazza De Gasperi.

Per questo, nelle procedure della Variante Generale di PGT che abbiamo avviato, valutiamo di prevedere un concorso riservato a giovani architetti, magari dell’Unione europea, per un progetto di riqualificazione completa di quello che oggi è un “non luogo” e farne una piazza vitale, vivibile e attrattiva, degna di De Gasperi non meno che di Saronno.

