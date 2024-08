Eventi

SOLARO – Domenica 1 settembre 2024, Solaro ospiterà la tredicesima edizione della Strasolaro, la manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti. L’evento, organizzato in collaborazione con Seim e Avis di Solaro, prevede percorsi di 7,5 e 13 km, oltre a un baby percorso di 2 km per i più piccoli. Il ritrovo è fissato alle 8:15 al Centro Sportivo di corso Berlinguer, con partenza alle 9 dopo una sessione di riscaldamento.

Le iscrizioni sono aperte: per iscriversi è possibile recarsi in comune il 29 e 31 agosto dalle 16 alle 18 e sabato 31 agosto dalle 10 alle 11.30, ma per singoli partecipanti sarà possibile iscriversi anche domenica 1 settembre alla partenza. I gruppi (almeno 12 partecipanti) invece sono invitati a iscriversi entro sabato 31 agosto. La quota di partecipazione è di 5 euro per i primi 600 iscritti e 3 euro per i successivi e i bambini sotto i 10 anni. È previsto un rinfresco finale per tutti con un Pasta Party.

(foto archivio)

