Calcio

CHIAVARI – Il Fbc Saronno non si ferma neanche a Chiavari: ieri mattina alle 11 nell’allenamento congiunto e partitella (molto informale e senza numeri sulle maglie) con l’Entella (una formazione mista riserve e Primavera) i saronnesi hanno vinto 2-1.

In apertura Saronno pericoloso con Cabezas, al 15’ con un diagonale da sinistra l’Entella colpisce la base del palo lontano. Mentre al 21’ Locati si fa trovare in area, la conclusione è immediata e la palla va di poco fuori. Al 34’ su una respinta corta del portiere di casa segna Favilla. Replica l’Entella con una rapida azione offensiva, vola Gargarella per deviare la sfera sulla traversa, e poi l’estremo difensore di casa salva su un contropiede dei liguri.

Al 41’ salvataggio sulla linea di un difensore di casa su tiro di Sardo.

Nella ripresa pareggia al 1’ l’Entella con una conclusione da centro area di Costa e subito dopo i liguri centrano anche una traversa. Al 22’ gol di Mammetti, che già un minuto prima in contropiede si era trovato a tu per tu col portiere, bravo a chiudere ogni spazio.

FBC SARONNO Barlocco, Gatti, Pecis Al., Ortolani, Fasoli, Locati, Favilla, Pandini, Cabezas, Sardo, Lanzarotti. Entrati durante la partita Gargarella, Brennici, Mammetti, Pontiggia, Alvitrez, Martini, Pedrocchi.

Il Saronno chiude la pre-season senza sconfitte.

26082024