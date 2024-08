Groane

CESANO MADERNO – “Sono state completate le asfaltature in ventuno vie della città, così come da programma di manutenzione che ha interessato il territorio comunale per un importo complessivo di 537 mila euro”: lo fanno sapere i responsabili dell’Amministrazione civica di Cesano Maderno.

Anche in fascia notturna, specificano dal Comune, si è gradualmente completata la realizzazion della segnaletica stradale orizzontale con il tracciamento di fasce d’arresto, stop e attraversamenti pedonali, e sulle direttrici principali. La realizzazione della segnaletica verrà terminata nelle prossime settimane. Una serie di interventi, dunque, che restituiranno ai cittadini strade in condizioni decisamente migliori.