CISLAGO – Novità sul fronte della sicurezza. Tra pochi giorni, dal primo settembre entreranno in servizio due nuovi agenti della polizia locale che opereranno sotto la guida del comandante Antonio Capasso.

L’Amministrazione che aveva visto il comando restare senza uomini a parte il comandante si è attivata con un concorso e i primi due classificati, un agente con esperienza e uno alla prima esperienza, hanno accettato il posto a Cislago e da domenica prossima saranno in servizio in paese. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Stefano Calegari. Confermata anche la collaborazione per un Comune per un terzo agente che si affiancherà ai due nuovi arrivi e al comandante riportando la dotazione del comunale praticamente alla normalità.