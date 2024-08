Città

SARONNO – Nuova giornata nuove sfide tecniche e logistiche per la sfida del sale a Bonneville del saronnese Daniele Restelli che tenterà di battere il record di velocità nella categoria MPS-AG su una moto Gilera modificata parzialmente carenata, nella cilindrata 50. E’ una Gilera 50 4V del 1972 a cui è stato sostituito il motore con un più recente Derbi raffreddato ad acqua, identico nella cilindrata così come impone il regolamento.

Ieri, 25 agosto, nuovo meeting alle 8 per spiega delle procedure di gara, al termine del quale finiamo la moto per le verifiche tecniche che vengono superate. Siamo quindi “scrutinised”

Facciamo benzina e cerchiamo di far partire la moto… ma scopriamo che la batteria comperata nuova il giorno prima… è scarica!

Andiamo nel negozio dove abbiamo comperato la batteria che si offrono di caricarla, ma questo comporta una perdita di tempo di un’altra ora. Considera che dal negozio al nostro posto sul sale, ci sono circa 20 chilometri di cui una buona parte sul sale con quindi una velocità limitata a circa 35/40 chilometri all’ora.

Riprendiamo la batteria carica verso l’una ora locale, e rientriamo nella nostra area paddock non prima di esserci fermati a vedere la zona di partenza dove speriamo di ritornare con la nostra moto per iniziare a correre.

Una volta sistemata la batteria e pulito il carburatore, inizio a indossare la tuta e il tempo inizia a sua volta a volgere al brutto.

Nel giro di 10 minuti si scatena una bufera di acqua e vento che ci obbliga in auto (con tuta di pelle indossata), in attesa e sperando che il tutto si calmi di li a poco. In effetti dopo circa 15/20 minuti torna la calma ma gli organizzatori ci conferma che per oggi non si correrà più”

Saronno, seconda giornata sul sale di Bonville: foto prima della tempesta

