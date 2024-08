Varesotto

SARONNO – VARESE In occasione della Giornata Internazionale del Cane, che si celebra ogni anno il 26 agosto, Ats Insubria pubblica alcuni dati dell’Anagrafe Nazionale degli Animali d’Affezione. Su tutto il territorio di pertinenza si contano in totale 217.433 cani e tra questi ci sono 72 mila meticci, oltre 10.300 chihuahua, più di 5.300 bassotti, 3.900 border collie e 8.600 pastore tedesco.

Varese è la citta del territorio dell’Insubria con più cani registrati: 9.499. Seguono Busto Arsizio con 8.768, Como con 8.380, Gallarate con 5.721 cani.

“Gestire un cane richiede sempre una combinazione di conoscenza, addestramento e responsabilità per assicurare loro benessere e salute e tutelare l’incolumità delle persone, sia esterne che in ambito familiare. Il proprietario è sempre responsabile dello stato di salute di un cane e del suo comportamento, è per questo che bisogna garantire loro un regolare esercizio fisico, proporre attività di stimolazione mentale come giochi di ricerca e programmare regolari controlli veterinari – spiegano dal dipartimento veterinario di ATS Insubria – Non solo. Per far sì che possano inserirsi in sicurezza in tutti i contesti, è utile che i cani inizino il prima possibile percorsi di addestramento basati sulla ricompensa, cioè che premino i comportamenti desiderati piuttosto che punire quelli indesiderati, che possa socializzare con altri cani e che venga esposto a svariati stimoli con diverse persone, ambienti, rumori e situazioni.

Bisogna inoltre curare l’alimentazione che deve avere il giusto apporto nutrizionale in base alle caratteristiche specifiche di età, peso e razza: un’alimentazione completa e regolare rappresenta infatti una necessità primaria, nonché una forma di prevenzione per molte malattie e disturbi metabolici”.

I dati sono disponibili grazie ai proprietari che hanno identificato e iscritto all’anagrafe degli animali d’affezione i propri cani. La registrazione si può chiedere attraverso il Servizio CUP Veterinario online che consente la prenotazione di quattro prestazioni veterinarie: passaporto per animali da compagnia, certificato per l’esportazione di cani e gatti al seguito di viaggiatori, iscrizione all’anagrafe canina e/o passaggio di proprietà e/o dichiarazione di decesso, inserimento microchip e relativa registrazione in anagrafe degli animali d’affezione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti