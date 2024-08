ilTra

TRADATE – Non solo attenzione al green e al riuso ma anche solidarietà dal progetto di rinnovamento di Coop a Tradate. Aderendo ai principi dell’economica circolare, elettrodomestici e arredi dismessi con la ristrutturazione non sono stati smaltiti ma donati ad associazioni del terzo settore con le quali Nova Coop abitualmente già collabora sui temi della lotta allo spreco alimentare e hanno trovato nuova utilità presso La Casa della Città Solidale di Tradate, per contribuire allo sviluppo dei numerosi progetti di solidarietà alimentare che l’associazione di promozione sociale realizza in favore delle comunità del territorio. Tra i cespiti donati figurano frigoriferi industriali, forni, scaffalature, armadi e scrivanie da ufficio.

