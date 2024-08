Cronaca

SARONNO – Nuovo Daspo urbano in città. Ad emetterlo il comando di polizia locale di piazza Repubblica a carico di un trentenne originario dell’Egitto e che è stato notato da una pattuglia nella periferica via Grieg. Dopo gli accertamenti, visto che non è riuscito a fornire plausibili motivazioni riguardo alla sua presenza in quel luogo defilato (peraltro vicino alla stazione di Saronno sud, attorno alla quale spesso si appostano gli spacciatori di droga) ha ricevuto il daspo che in questo caso gli vieta di tornare nella zona. A suo carico anche una sanzione da 300 euro ossia il massimo previsto dal regolamento comunale di polizia locale che nel 2023 è stato rinnovato proprio per inserire le ultime novità normative in materia di Daspo urbano.

“Il provvedimento – aveva spiegato l’Amministrazione con l’introduzione della norma – permette già la repressione di diverse attività antisociali l’aggiunta del 2023 è stata un’evoluzione ed un aggiornamento, in quanto applica la disciplina esplicitamente ai comportamenti impeditivi della libera fruizione di luoghi come stazioni ferroviarie e nell’elenco individuato di luoghi sensibili”.

Dall’inizio dell’anno, l’inserito nel regolamento di polizia locale recependo le ultime novità normative, sono stati una trentina di daspo urbani emessi dal comando di polizia locale cittadina.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti