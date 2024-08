Cronaca

TRADATE – Giochi da scatola e carte: facile immaginare lo stupore dei tecnici comunali quando si sono recati, in questi giorni, nell’ex convento dei Padri serviti per avviare l’iter progettuale per la sua ristrutturazione (lo stabile è infatti di proprietà municipale) e si sono resi conto che al primo piano qualcuno stava già utilizzando alcuni spazi. Si tratta di locali situati nella zona già sottoposta a recupero e dunque in buone condizioni. Oltre a giochi e carte c’erano sedie ed alcuni tavolini.

Non è chiaro chi abbia utilizzato il plesso e quando, l’ipotesi è comunque che il materiale rinvenuto fosse lì ormai da qualche tempo. Ora sull’accaduto sta compiendo approfondimenti la polizia locale.

