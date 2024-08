Città

SARONNO – Doppio weekend per la Fera da pomm da tera a Rovello: ecco il programma.

La disavventura capitata ad alcuni cittadini nelle ultime notti è un caso isolato, oppure ci risiamo? E’ quel che si chiedono i saronnesi che abitano in centro e che ricordano bene quanto successo non tanto tempo fa quando, sistematicamente, qualcuno aveva ripetutamente mandato in frantumi i vetri delle auto posteggiate, forse per compiere piccoli furti nell’abitacolo dei veicoli. Per rubare qualche monetina, erano stati causati danni per migliaia di euro.

“Nelle procedure della variante generale di Ppgt che abbiamo avviato, valutiamo di prevedere un concorso riservato a giovani architetti, magari dell’Unione europea, per un progetto di riqualificazione completa di quello che oggi è un “non luogo” e farne una piazza vitale, vivibile e attrattiva, degna di De Gasperi non meno che di Saronno”. Si conclude così li lungo intervento del sindaco Augusto Airoldi che negli ultimi giorni sulla sua pagina Facebook.

Esordio stagionale non semplice per l’Az Robur Saronno. Ieri alle 18 è andata in scena la prima, prestigiosa amichevole contro l’Acqua San Bernardo Cantù. I bianco blu la passata stagione hanno sfiorato l’accesso alla Serie A perdendo in finale contro Trieste, mentre la Robur si affaccia alla Serie B Nazionale dopo una grandiosa annata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

26082024