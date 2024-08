Città

SARONNO – “Nonostante la Uil Fpl in questi mesi si sia prodigata con ogni sforzo per la tutela e la valorizzazione delle lavoratrici dell’istituzione Zerbi e nel contempo rendere un servizio ottimale alla cittadinanza, da sempre fiore occhiello di qualsiasi Amministrazione nei decenni passati, per l’ennesima volta, si ritrova in una fase di stallo”.

Inizia così la nota di Uil Fpl che torna ad accendere i riflettori sulla situazione del personale dell’istituzione Zerbi. Se ne era parlato molto ad inizio estate per la decisione di esternalizzare i servizi con il provvedimento poi ritirato.

“Nei mesi passati con il direttore amministrativo praticamente assente dal mese di maggio a luglio per lo smaltimento di ferie, dal 1 agosto il posto risulta vacante per cessazione dal servizio del direttore amministrativo. Ad oggi solo silenzi, restando in attesa di notizie relative alla nomina.

Pare una bazzecola ma per l’Istituzione non lo è affatto perchè il direttore amministrativo è, per norma, il datore di lavoro, figura di vertice della struttura.

Il direttore amministrativo, da diversi anni, per scelta dell’Amministrazione Comunale, viene individuato nella figura del segretario comunale dell’ente locale, ma mentre in comune esiste il ruolo di vice segretario che lo sostituisce in caso di assenza o come in questo periodo di vacanza del ruolo, ci si chiede per quale motivo lo stesso vice non possa svolgere funzione di direttore ad interim per l’istituzione, garantendo, seppur provvisoriamente una continuità necessaria anche nell’ente strumentale del comune quale è l’Istituzione Zerbi.

Il risultato? Ad oggi, tutta la parte amministrativa è bloccata: contratti di lavoro, bandi di selezione, atti con valenza giuridica verso terzi, pubblici e privati, gare di appalto, organizzazione dell’ente, in pratica tutte le funzioni proprie del datore di lavoro sono congelate, perfino le decisioni che dovessero prendere il presidente o il consiglio di amministrazione rimarrebbero lettera morta, nonostante gli stessi abbiano tentato di metterci una pezza in questi mesi con grande senso di responsabilità e coraggio, cercando di portare avanti le condizioni per l’avvio dell’anno scolastico.

Purtroppo la buona volontà non è sufficiente mancando il datore di lavoro/direttore amministrativo.

Ci chiediamo se l’istituzione stia a cuore dell’Amministrazione comunale, sperando che oltre i proclami e i tagli di nastro che si apprestano a fare, trovino soluzioni a stretto giro, pena il rischio di blocco col dubbio di poter garantire l’avvio del normale anno scolastico. Siamo consapevoli di “dare fastidio” ma la Uil Fpl non sarà mai attore silente”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti