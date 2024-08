Comasco

LOMAZZO – “Nella giornata di ieri abbiamo avuto degli ospiti molto graditi in Comune. Abbiamo ricevuto una delegazione della città di Villard-Bonnot, cittadina sulle Alpi francesi vicino a Grenoble, in visita a Lomazzo” fanno sapere i responsabili dell’Amministrazione civica lomazzese.

Riepilogano dal Comune di Lomazzo: “Abbiamo avuto il piacere di confrontarci con i colleghi transalpini su tante tematiche e si é conversato riguardo le attività presenti sui nostri territori. In conclusione alla visita siamo stati lieti di donare il libro della storia della nostra città come ricordo di questa bella giornata e abbiamo auspicato di rimanere in contatto per futuri progetti. Ringraziamo la signora Marilina che ha reso possibile questo incontro”.

(foto: un momento dell’incontro fra gli amministratori di Villard Bonnot in Francia e quelli del Comune di Lomazzo)

