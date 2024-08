Varesotto

SARONNO – MALPENSA Temporali e grandinate: il maltempo è tornato in provincia di Varese particolarmente intensa nella zona di Gavirate e di Malpensa. A Saronno solo qualche goccia di pioggia, nuvoloni ed un po’ di vento.

La zona più colpita è quella di Gavirate, dove si registrano allagamenti e fango sulle strade. Il maltempo ha fatto sentire i suoi effetti anche sull’erogazione di energia elettrica Malgesso, dove a causa di una caduta di una pianta, la linea elettrica che alimenta Malgesso Superiore, è interrotta. Enel ha consegnato i generatori e sta cercando di ripristinare l’energia.

Forti precipitazioni anche nell’alto Varesotto. A Maccagno, in particolare, dalla notte scorsa sono caduti ben 145,5 millimetri di pioggia dalla mezzanotte, come riporta NaturalMeteo. Non è mancata la grandine in varie aree del nostro territorio: segnalazioni in questo senso arrivano anche dalla zona di Cardano al Campo. Disagi a causa delle condizioni meteo anche dall’aeroporto di Malpensa, una delle zone più colpite dal maltempo.

A seguito delle intense precipitazioni la strada statale 336 è stata chiusa al transito in direzione Malpensa a causa di allagamenti, mentre numerose richieste di soccorso sono pervenute ai vigili del fuoco per interventi legati a tagli di piante, allagamenti e infiltrazioni d’acqua dalle coperture.

La perturbazione non dovrebbe in ogni caso durare a lungo. Nel corso della giornata di domani tornerà il sole.

