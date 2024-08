news

Insieme a Shiba Inu, Dogecoin è al momento è l’unica meme coin tra le prime 20 criptovalute per market cap, con ben 512 miliardi di dollari. Tuttavia, nonostante si tenga alla 9° posizione della classifica di Coinmarketcap, Dogecoin sta affrontando un periodo particolare.

L’ultimo mese non è stato particolarmente positivo per la meme coin che ha dovuto fare i conti con il mercato ribassista, scendendo dagli 0,13 dollari all’attuale valore di 0,10 dollari, con una perdita del 22%.

Negli ultimi sette giorni però, DOGE ha goduto di un aumento del 4%, probabilmente provocato da un’immagine generata con l’IA da Elon Musk, fatta per scherzare sulla proposta di Donald Trump di assumere il miliardario come membro del gabinetto, nel caso venga eletto presidente degli Stati Uniti.

L’influenza di Musk è sempre stata molto importante per Dogecoin, in quanto il CEO di Tesla e Space X è uno dei suoi più grandi sostenitori.

I recenti sviluppi hanno portato gli analisti a fare previsioni rialziste su Dogecoin che riportiamo qui di seguito, invitando i trader a prenderle con la dovuta attenzione, in quanto non affidabili al 100%.

Oltre a Dogecoin, gli appassionati di meme coin stanno puntando su un nuovo progetto chiamato Crypto All-Stars, basato interamente sullo staking.

VAI ALLA PRESALE DI CRYPTO ALL-STARS

Previsioni 2024

Secondo gli analisti, nell’ultimo quadrimestre del 2024 il mercato dovrebbe tornare in una fase rialzista. Tuttavia, va detto che ci sono diverse incognite, come ad esempio le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e il valore del Bitcoin che al momento rimane ancora vicino ai 60.000 dollari.

Le previsioni per Dogecoin per il 2024 vedono la meme coin arrivare a un massimo di 0,30 dollari e a un minimo di 0,07 dollari, a seconda delle tendenze del mercato.

Previsioni 2025

Il futuro di Dogecoin dipenderà dall’evoluzione continua del progetto e dalle dinamiche del mercato cripto. Gli sviluppatori intendono trasformare Dogecoin da una semplice meme coin in una criptovaluta con utilità concreta, sviluppando strumenti per integrarla in piattaforme di pagamento e gaming Web3.

L’effetto dell’halving di Bitcoin del 2024 potrebbe dare i suoi frutti nel 2025, generando una crescita del Bitcoin e di conseguenza di altcoin e meme coin.

Di conseguenza, Dogecoin potrebbe raggiungere un nuovo ATH, con previsioni che indicano un valore massimo di 1,12 dollari. Tuttavia, il token potrebbe non riuscire a mantenere il supporto a 1 dollaro, scendendo eventualmente fino a 0,50 dollari.

Previsioni 2030

Le previsioni a lungo termine sono speculative, in quanto è difficile prevedere cosa succederà sul mercato nei prossimi 6 anni.

In generale, gli analisti ritengono che Dogecoin potrebbe crescere grazie alla transizione dal modello Proof-of-Work a quello Proof-of-Stake per il mantenimento della rete e per le ricompense ai trader.

Inoltre, grazie all’influenza di Musk, Dogecoin potrebbe diventare un metodo di pagamento su X o su altre piattaforme.

In base a queste considerazioni, Dogecoin potrebbe raggiungere un valore massimo di 1,45 dollari e un minimo di 1,08 dollari nel 2030.

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars è una nuova meme coin che intende creare un vero e proprio ecosistema di staking chiamato MemeVault.

Lanciata poco più di una settimana, la presale del progetto ha raccolto circa 638.000 dollari, con il token STARS venduto a 0,0013966 dollari.

L’ecosistema MemeVault è un protocollo di staking multi-chain e multi-token che permette ai trader di fare staking delle meme coin nel loro wallet, comprese DOGE, PEPE, SHIB e quelle meno conosciute come BRETT e BONK. Lo staking delle meme coin permetterà di ottenere ricompense in token STARS.

In questo modo, Crypto All-Stars vuole dare la possibilità agli utenti di utilizzare una singola piattaforma per lo staking e ottenere guadagni passivi.

Sarà anche possibile guadagnare ulteriori token, semplicemente mantenendo nel wallet i token STARS, una strategia che consentirà al team di sviluppo di attenuare la pressione di vendita dopo il lancio sul mercato.

È possibile comprare STARS utilizzando ETH, USDT, BNB o carta di credito, collegando il proprio wallet al sito ufficiale del progetto presale.

I token comprati verranno messi in staking su Ethereum per garantire un guadagno passivo in base all’APY che verrà distribuito nell’arco di 2 anni.

VAI ALLA PRESALE DI CRYPTO ALL-STARS