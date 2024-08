news

Perché investire in Crypto All-Stars

In primo luogo, chi sceglie di partecipare alla fase iniziale di prevendita ha l’opportunità di acquistare i token a un prezzo inferiore e questo perché, con il progredire dell’offerta, il valore di $STARS aumenterà gradualmente, incrementando il potenziale di profitto per chiunque investa in anticipo.

In secondo luogo, il protocollo MemeVault offerto da Crypto All-Stars consente di puntare diverse meme coin da più blockchain su un’unica piattaforma.

Questa soluzione innovativa distingue il progetto da altre iniziative nello spazio delle criptovalute.

Un altro aspetto importante è la verifica dello smart contract da parte della rinomata società SolidProof. Questo conferisce al progetto credibilità e trasparenza, dandogli un vantaggio rispetto alle criptovalute che non sono state sottoposte a tale verifica.

Infine, Crypto All-Stars offre ricompense elevate e flessibili per le puntate, con un rendimento annualizzato (APY) di oltre il 4900%.

Si tratta di un valore significativamente superiore alla media di mercato delle criptovalute consolidate, che rende il progetto particolarmente interessante per gli investitori alla ricerca di un reddito passivo elevato.

Scopri di più su Crypto All-Stars

Cosa influisce sul prezzo di Crypto All-Stars?

Analizzando i possibili movimenti di prezzo di $STARS, vale la pena considerare alcuni fattori chiave che potrebbero influenzare il prezzo futuro del token.

In primo luogo, nel mondo delle meme coin la creazione di clamore mediatico e la FOMO (fear of missing out) giocano un ruolo fondamentale. È probabile che Crypto All-Stars ottenga questo effetto se vende l’intero pool di token nelle prevendite.

I primi segnali sono promettenti: in pochi giorni sono già stati raccolti $577.000, il che indica un forte interesse per il progetto.

Il secondo fattore importante è il prezzo iniziale, che il team di Crypto All-Stars stabilirà una volta completata la prevendita. Questa decisione influirà direttamente sui potenziali profitti degli investitori che partecipano all’offerta di preordine.

Anche le exchange su cui saranno quotati i token $STARS avranno un ruolo importante. Gli investitori infatti si aspettano che il token appaia su exchange consolidate come Coinbase e Binance, anche se ciò potrebbe richiedere del tempo.

Il successo del progetto dipenderà anche dall’accoglienza che il mercato riserverà a MemeVault. Si tratta infatti di un elemento chiave per Crypto All-Stars, per cui il suo sviluppo è fondamentale. Un numero crescente di depositi in MemeVault potrebbe contribuire alla crescita a lungo termine di $STARS.

Infine, vale la pena ricordare che anche il prezzo di Bitcoin ha un forte impatto sull’intero mercato delle criptovalute.

Se il BTC registra forti guadagni, $STARS potrebbe aumentare di valore dopo la fine della prevendita. Tuttavia, se dovesse verificarsi una correzione, ciò si rifletterebbe negativamente sul prezzo del token.

Previsioni a breve termine

Crypto All-Stars potrebbe sfruttare il successo della prevendita e conquistare più utenti. In uno scenario rialzista, ciò porterebbe la criptovaluta a raggiungere una capitalizzazione di mercato di $100 milioni.

Per calcolare l’obiettivo, ipotizziamo un prezzo iniziale di $0,001678200 e una disponibilità in circolazione di 21.034.848.485 token. Il risultato sarebbe una capitalizzazione di mercato di circa $35,3 milioni.

Con una capitalizzazione di mercato di $100 milioni, il prezzo di $STARS sarebbe quindi di $0,004754006, il che corrisponderebbe a un aumento di 2,83 volte.

Nell’ipotesi migliori, Crypto All-Stars riesce effettivamente ad attirare un gran numero di possessori di meme coin tramite il proprio vault, affermandosi così tra le prime 5 meme coin.

Per entrare in questa fascia, $STARS dovrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di circa $1,2 miliardi, che corrisponde all’attuale capitalizzazione di mercato di Bonk (BONK).

Con una capitalizzazione di mercato di $1,2 miliardi, il prezzo di Crypto All-Stars potrebbe essere di circa $0,057. Ciò corrisponderebbe a un aumento di prezzo di quasi il 3.300%, che sarebbe un aumento di prezzo estremamente forte.

Nell’ipotesi peggiore, il progetto non riesce ad affermarsi sul mercato e ad attirare utenti verso la propria offerta. Nel peggiore dei casi, ciò significa che non c’è domanda per i token $STARS e l’offerta di token rimane alta.

Se la domanda dovesse crollare completamente, i token potrebbero perdere tutto il loro valore. Si può quindi definire un obiettivo di prezzo di $0,00, che potrebbe rientrare nella sfera delle possibilità.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars