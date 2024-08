Città

SARONNO – Si sono tenuti a Roma i campionati italiani estivi, categoria Junior e cadetti e Senior e ragazzi. Non è mancata la partecipazione della Rari Nantes Saronno, che, con i suoi atleti, ha portato a casa ottimi risultati e diverse qualificazioni.

Per la categoria Junior e cadetti, che hanno gareggiato dal 5 al 9 agosto, sono tre le atlete qualificate, accompagnate dal direttore tecnico Leonardo Sanesi. Giorgia Bertasi ha gareggiato alla grande nei 200 dorso e nei 200 farfalla difendendo le proprie posizioni; Asia Villa nei 100 rana è salita in alto di 10 posizioni giungendo tredicesima, nei 200 rana +è mancata la finale per pochissimo classificandosi undicesima, ottimo piazzamento anche nei 200 misti con un bel diciassettesimo posto; Eleni Moia nei 100 farfalla ha scalato la classifica fino alla finale in cui ha chiuso decima, mentre ha conquistato il secondo posto nei “suoi” 200 farfalla con una gara entusiasmante.

Grandi soddisfazioni anche per la categoria Senior e ragazzi, che ha gareggiato dal 9 al 12 agosto. Ancora tre gli atleti qualificati: Claudia Varisco ha chiuso con le sue gare veloci dei 50 dorso e dei 50 farfalla la sua stagione eccezionale con partecipazione ad assoluti Open, assoluti, Sette Colli, medaglie ai regionali invernali ed estivi, campionati italiani di categoria; Tommaso Porcu si è qualificato in diverse gare, tra cui farfalla e misti, migliora le sue prestazioni nella “sua” rana mancando la finale A sia dei 100 che dei 200 rana per pochissimo; Fabrizio Fuscaldo dopo una stagione un po’ complicata ha chiuso alla riscossa con le sue gare e soprattutto con un grande 100 dorso in finale B (con un anno di anticipo).