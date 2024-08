ilTra

TRADATE – Da giovedì 22 agosto ha riaperto al pubblico dopo una breve ristrutturazione la Coop di Tradate, che si presenta ora con spazi completamente rinnovati negli ambienti, negli arredi e nell’identità visiva per accogliere il format “superstore”, che permette di fare la spesa “presto e bene”, e migliorare l’efficienza ambientale del punto vendita.

Il negozio di proprietà di Nova Coop in via Monte San Michele 69, inserito nel complesso del Centro Commerciale Tradate, è attivo dal 1988 ed era già stato interessato da una prima ristrutturazione nel 2007. I nuovi interventi hanno portato a un cambio di look per la maggior parte degli spazi: dall’ingresso sulla piazza dell’ortofrutta alla linea dei reparti servito, dal centro servizi unificato Novapoint alla barriera casse. La parafarmacia “Coop Salute” ha trovato una collocazione diversa all’interno del layout commerciale, andando a posizionarsi sulla sinistra rispetto alle casse, nella zona occupata in precedenza dai banchi dei surgelati, per offrire a tutti i soci e i clienti una migliore suddivisione degli spazi merceologici occupati da merceologie food e non food.

Tra le novità più rilevanti, da menzionare l’introduzione anche a Tradate del servizio Salvatempo riservato al socio Coop: un lettore ottico di codici a barre che consente, al termine della spesa, di avvicinarsi a delle casse dedicate per effettuare il solo processo di pagamento, senza più la necessità di far passare i prodotti sul nastro.

L’impianto fotovoltaico presente sul tetto, da tempo permette di coprire una quota significativa del consumo annuo di energia elettrica del superstore Coop di Tradate con l’autoproduzione. La riqualificazione degli spazi ha portato a un ulteriore miglioramento delle prestazioni energetiche, per effetto della sostituzione della centrale energetica e del passaggio da vecchi impianti frigoriferi a modelli di nuova generazione che usano come fluido frigorigeno l’anidride carbonica, con un risparmio dei consumi energetici stimato del 15%.

Fabio Lischetti, Direttore Vendite di Nova Coop commenta: “A Tradate abbiamo realizzato un’importante operazione di aggiornamento del nostro punto vendita per renderlo più ecologico, energeticamente efficiente ed adeguarlo al format superstore che abbiamo sviluppato per le nostre superfici di vendita di medie dimensioni. Nel superstore i nostri oltre 7 mila soci e tutti i clienti possono trovare un negozio di facile e rapida fruibilità, che permette di fare una spesa intuitiva e non stressante nonostante presenti un’elevata profondità di assortimento nell’alimentare, abbinata a un presidio importante del non alimentare”.

Il superstore Coop rinnovato vede l’inserimento in organico di 10 nuove risorse, per offrire una copertura ancora migliore di tutti i reparti e dei servizi proposti. L’investimento complessivo della Cooperativa è stato di 3,5 milioni di euro.

Il negozio continua ad osservare gli orari di apertura abituali: 8.30 – 20 dal lunedì al sabato e la domenica 9 – 19.30.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti