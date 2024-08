Città

SARONNO – Un post video sul gruppo “Sei di Saronno se” per raccontare come dopo diverse segnalazioni la buca di via Busnelli sia ancora lì segnalata da un cartello stradale e da una transenna che sembrano ormai decisamente vissuti.

E’ l’amaro sfogo arrivato nelle ultime ore su Facebook e che ha provocato diversi commenti e prese di posizione. Il punto di partenza è la buca in via Busnelli dove evidentemente è ceduto l’asfalto.

Una situazione di cui l’Amministrazione è al corrente viste le diverse segnalazioni effettuate dai cittadini alla polizia locale e tramite l’app Municipium. Del resto è stata posizionata una transenna ed un cartello stradale proprio che gli automobilisti, e gli altri utenti della strada, vi transitino.

Dopo il cartello però non sono arrivati ne interventi ne risposte ai cittadini che hanno lamentato il problema. Da qui l’ennesima amareggiata segnalazione: “Nonostante il continuo rischio incidenti dovuti alla corrispondenza con l’incrocio e la fermata del pullman non sono ancora arrivati provvedimenti” conclude con amarezza chi frequenta la zona.

