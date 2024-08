Città

SARONNO – “Come preannunciato, nell’ultima settimana di agosto si procederà alla posa del nuovo tappetino di asfalto nel tratto di via Roma compreso tra via Piave e via Guaragna”: lo fa sapere l’Amministrazione civica saronnese, che annuncia per i prossimi giorni il completamento delle opere – che si protraggono da molto tempo e che hanno già suscitato parecchie lamentele fra i residenti della zona – lungo l’arteria che collega la periferia est con il centro storico saronnese.

Pertanto, fanno presente dal Municipio, “da oggi lunedì 26 agosto e sino alla fine di tutti i lavori, tempo permettendo a fine settimana l’intervento sarà concluso, il tratto stradale interessato dai lavori sarà chiuso al traffico”.

(foto: una immagine del cantiere di via Roma nel tratto fra via Guaragna e via Miola a Saronno)

16082024