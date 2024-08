Cronaca

SARONNO – Rientro a casa in ritardo e su treni affollati per i pendolari saronnesi che oggi, lunedì 26 agosto, hanno dovuto fare i conti con le conseguenze di due problemi tecnici sulle tratte che passano per la città degli amaretti e le conseguenti ripercussioni sull’intera rete.

Alle 19 la circolazione dei treni è momentaneamente interrotta tra Saronno e Tradate al fine di permettere gli accertamenti da parte delle autorità competenti ad un ponte ferroviario. Poco prima alle 18,30 un altro avviso spiegava come sulla tratta Saronno-Passante-Lodi ci stesse registrando rallentamenti per un guasto temporaneo alla linea ferroviaria nel passante di Milano che ha richiesto un intervento di ripristino da parte dei gestori della rete. Si sono registrati ritardi fino a 30 minuti.

Per gestire i due problemi, per altro registrati quasi in contemporanea, è stato necessario provvedere anche a cancellazioni e ad una rimodulazione delle corse.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti