Cronaca

SOLARO – La polizia locale e i carabinieri della stazione di Solaro sono intervenuti per uno sgombero di sicurezza in un garage del quartiere San Pietro. Le forze dell’ordine hanno dato seguito ad una segnalazione per l’occupazione abusiva di un box, trovando sul posto una persona e tre diversi posti letto. La proprietà dell’unità immobiliare è attualmente irrintracciabile, dunque si provvederà con pulizia, chiusura e messa in sicurezza del sito, per scongiurare nuovi accessi.

“Conosciamo – commenta la sindaca Nilde Moretti – i punti sensibili del territorio e negli anni abbiamo sempre lavorato fianco a fianco con le forze dell’ordine per cercare di limitare quelle situazioni di degrado e disagio che possono venirsi a creare. Al quartiere San Pietro, da questo punto di vista, non sono mai mancati i controlli, mentre è stata risolta la problematica dell’ex palazzina di sovente occupata. Le problematiche non sono solamente di sicurezza ed anche per questo abbiamo richiamato l’amministratore di condominio per rinnovare la necessità del rispetto delle principali regole di convivenza civile. Continueremo a monitorare la situazione e qualora fosse necessario ad intervenire con controlli puntuali e fattivi”.

(foto archivio)

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti