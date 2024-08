iltra2

VEDANO OLONA – Intervento, nella notte fra sabato e domenica, dei carabinieri del comando di Varese lungo la strada provinciale 57 in territorio di Vedano Olona, dopo che era stato contattato il 118 per segnalare una animata lite fra ragazzi. Sul posto è sopraggiunta anche l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce rossa.

Due i giovani che hanno avuto bisogno di assistenza medica e che sono stati trasportati, non in gravi condizioni, all’ospedale di Circolo di Varese: si tratta di un 25enne e di un 30enne.

I militari dell’Arma, come sempre avviene in simili circostanze, hanno avviato accertamenti per chiarire tutti i contorni della vicenda.

(foto archivio: forze dell’ordine e mezzi di soccorso in servizio notturno sul territorio)

